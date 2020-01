Ceppitelli: “Il Milan vuole rissolervarsi. Non è solo Ibrahimovic”

MILANO – Luca Ceppitelli, difensore e capitano del Cagliari, prossimo avversario del Milan ha parlato dal Pitti Uomo. Tra i gli argomenti affrontati Astori e la squadra rossonera, che non potrà affrontare visto l’infortunio. Ecco le sue parole:

SUL MILAN DI IBRAHIMOVIC – “Mi sarebbe piaciuto marcarlo, perché è un attaccante forte e ti dà tanti stimoli. A parte Ibra però il Milan è una squadra importante che vuole risollevarsi. Se vogliamo ambire a posti importanti in classifica bisogna saper combattere contro le squadre importanti, e il Milan è una di queste. Abbiamo giocatori infortunati come Cragno e Pavoletti, giocatori importantissimi, purtroppo si sono fatti male subito ma sono convinto che appena rientreranno saranno in grado di darci una mano“.

SU ASTORI – “Davide per noi è sempre presente. Poterlo ricordare fa sempre piacere. Sarà sempre con noi“.