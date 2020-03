Cassano: “Coronavirus? Se continuate ad uscire, ne veniamo fuori fra 20 anni”

MILANO – Attraverso una diretta su Instagram, Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha invitato tutti a rispettare le norme, restando a casa per contenere l’emergenza Coronavirus: “Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da avere paura. State a casa, vedete film e fate figli”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...