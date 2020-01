MILANO – Il presidente del Milan ed ex a.d. di Eni, Paolo Scaroni, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Milano durante il processo per la presunta tangente nel caso Saipem-Algeria. Oltre al numero uno di via Aldo Rossi è stato assolto anche l’azienda italiana. La Corte d’Appello ha dunque ribaltato il verdetto di primo grado. La tangente da 197 milioni non è, dunque, mai esistita.