Capello: “Mondo arbitri un pò chiuso, ecco cosa propongo…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Fabio Capello ha lanciato una proposta sull’uso della tecnologia nel calcio. Queste le sue parole: “In fatto di arbitraggi si è cambiato tanto, stanno cercando di fare cose giuste per migliorare, però abbiamo visto che anche riguardando le cose in 2 o in 3 si commettono degli errori come nel caso del rigore concesso alla Juve. In genere però riescono a far sì che il campionato sia il più regolare possibile, bisognerebbe capire perché non mettono anche un ex calciatore, che quindi sa come comportarsi in campo, ad aiutare il VAR. E’ un mondo chiuso, purtroppo.”