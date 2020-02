MILANO – Dato che probabilmente stupisce i suoi più grandi estimatori, specie dai tempi passati, ma nella gara contro l’Hellas Verona, Hakan Calhanoglu ha siglato solo il secondo gol su punizione da quando è al Milan. Un pò poco forse per un calciatore con i suoi piedi e che ha fatto vedere ben altro quando giocava in Germania. Inoltre, con questa rete, il turco ha realizzato il terzo gol in campionato.