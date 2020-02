MILANO – In vista della trasferta di sabato sul campo della Fiorentina, Stefano Pioli sta cercando di recuperare Hakan Calhanoglu, che ha saltato l’ultima sfida contro il Torino a causa di una lesione al muscolo ileopsoas destro. L’infortunio, a quanto emerge, è meno grave del previsto e si sta provando a portare addirittura in campo il turco proprio per la prossima sfida di campionato contro i Viola.