MILANO – Hakan Calhanoglu non è stato certamente uno dei migliori in campo nella sfida disputata settimana scorsa contro la Fiorentina, ma ha garantito un buon rendimento fisico. Guardando agli ultimi dati infatti, si può notare come il turco è il calciatore rossonero che, nell’ultimo match, ha corso di più con ben 11.71 km percorsi.