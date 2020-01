Caldara via senza manco una presenza in campionato

MILANO – Domani terminerà l’avventura di Mattia Caldara al Milan. Una storia molto particolare quella del centrale arrivato in rossonero all’interno dell’operazione che permise a Bonucci di tornare alla Juventus. L’ex Atalanta in 18 mesi ha giocato appena 155 minuti così divisi: 90 in Europa League, contro il Dudelange, e 65 in Coppa Italia, contro la Lazio. Caldara, con i rossoneri, non ha registrato neppure una presenza con in Serie A. L’ultima presenza con i rossoneri proprio nel match contro i capitolini del 24 aprile.