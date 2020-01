Caldara torna a casa. Accordo vicinissimo con l’Atalanta

MILANO – Il noto portale di calciomercato, gianlucadimarzio.com, ha riportato le ultime notizie sulla trattativa tra Milan e Atalanta per Mattia Caldara. Il centrale difensivo rossonero sarebbe il rinforzo per la squadra bergamasca che continua a subire troppi gol. Secondo quanto riportato il classe ’94 tornerebbe a Bergamo in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di oggi Giuseppe Riso, procuratore di Caldara, ha incontrato la dirigenza rossonera. Nelle prossime ore la fumata bianca.