Calabria: “Milano piazza esigente, Ibra è il modello da seguire”

MILANO – Davide Calabria, terzino destro del Milan classe 1996, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club rossonero: “Milano è una una piazza esigente. C’è poco tempo, si vogliono prestazioni e risultati subito. Ibrahimovic, che è un veterano, un leader con tantissima esperienza, ci aiuta molto. Vedere che a 38 anni ha ancora così tanta voglia, ti fa capire che non si smette mai di migliorare”.

SU IBRA – “Cerca sempre di mantenere il suo personaggio, però dentro lo spogliatoio fa ridere, è divertente, scherza sempre e stiamo bene insieme. Ha sempre voglia di fare bene e pretende il massimo da tutti i compagni. Alla sua età poteva aver già smesso da qualche anno, invece è ancora qua a farsi il mazzo. Corre come un dannato per provare a vincere sempre, quindi per noi giovani è un modello da seguire”.

