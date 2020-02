MILANO – Possibile sorpresa sulla fascia destra in vista del derby contro l’Inter Già con il Verona, Calabria ha dovuto giocare al posto di Andrea Conti dopo che l’ex atalantino aveva accusato un problema fisico nel prepartita. Lo stesso Calabria, ora, non è al 100% dopo la distorsione alla caviglia di qualche settimana fa e qualora i due non dovessero farcela, il neo acquisto Alexis Saelemaekers potrebbe partire titolare.