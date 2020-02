Cagliari-Napoli Gattuso si affida a Ruiz ed Elmas. Pereiro al posto di Nainggolan

MILANO – Tra poco meno di un’ora alla Sardegna Arena si affronteranno Cagliari e Napoli. Il tecnico ex Milan, Gattuso, si affida allo spagnolo Fabian Ruiz, dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro l’Inter. Conferme ancora per Elmas. Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Allenatore: Gattuso

