Cacia: “Suso formidabile fino ad un certo punto, poi…”

MILANO – Intervenuto negli studi di Sky Sport Daniele Cacia, ha parlato dell’addio di Suso, passato recentemente dal Milan al Siviglia, in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di qualificazione degli spagnoli alla prossima edizione della Champions League). Queste le sue parole: “Suso è stato un giocatore formidabile fino ad un certo punto, poi anche lui ha cominciato anche lui a calare, complice anche un cambio modulo. Poi quando ha avuto possibilità di giocare era in difficoltà, non era più il Suso di prima”.