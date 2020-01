Buriani: “Ieri è stato un brutto Milan: erano lenti e prevedibili”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan Ruben Buriani ha commentato, ai microfoni di “TMW Radio“, il pareggio dei rossoneri contro la Sampdoria di ieri. Ecco le sue parole: “L’impressione che ho ricavato dalla partita non è stata buona, è stato un brutto Milan. Ho visto una squadra lenta e prevedibile. Forse la mazzata del 5-0 subita contro l’Atalanta non è stata ancora assorbita ma servono d’ora in poi ben altre cose per poter raggiungere il traguardo che la proprietà si è prefissata“.