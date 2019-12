Buffon eguaglia Maldini e commenta: “L’ho presa anche larga, però è qualcosa che dà soddisfazione…”

MILANO – Gianluigi Buffon, titolare nel match contro la Sampdoria, si è portato a quota 647 presenze in Serie A, raggiungendo di conseguenza Paolo Maldini, detentore del record assoluto nel massimo campionato italiano. Queste sono state le dichiarazioni del portierone bianconero: “Sono felice, più che altro perché abbiamo vinto. Per me è stato bello, me lo sono meritato. L’ho presa anche larga, però è qualcosa che dà soddisfazione. Ci arrivo bene a quasi 42 anni, sia fisicamente che con la testa”.