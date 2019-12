Buffa: “Il Milan va male ma è un club affascinante”

Ibrahimovic? È di un altro pianeta

MILANO – Il giornalista sportivo Federico Buffa ha parlato del Milan ai microfoni del quotidiano Leggo. Buffa dice che nella squadra rossonera di oggi non c’è nessuno che è all’altezza della storia della società, nessun giocatore che emerge veramente, anche per questo se dovesse arrivare Ibrahimovic farebbe la differenza. Il Milan sta davvero andando male in campionato ma non per questo ha perso il suo fascino.

Buffa ha parlato così: “In questo Milan non c’è nessuno che meriterebbe un racconto. Andiamo male in questo periodo, anche se il Diavolo resta un club affascinante. Ibra? Lui non è del Milan, è un cittadino del mondo: è di un altro pianeta. San Siro demolito? Non sarebbe una scelta congrua al mondo contemporaneo. La storia viene narrata in maniera scorretta. L’Arsenal, per fare il suo stadio, va a comprarsi il terreno. Noi in Italia, sia Juventus che Milan e Inter prendono un terreno del Comune con un leasing a 99 anni. Sono storie diverse. Se il terreno è del Comune, decide il Comune”.