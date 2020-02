Bucciantini: “Il Milan deve migliorare nelle qualità fisiche e caratteriali”

MILANO – Il noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il momento del Milan. Ecco le sue parole:”Da un mese a questa parte il Milan è in grado di poter fare valutazioni perfette. Con l’innesto di Ibrahimovic si è riuscito a capire chi poteva crescere e chi invece ha limiti. Ieri i rossoneri hanno potuto valutare che cosa possono fare e che cosa non possono fare. Hanno potuto valutare cosa manca nei 95 minuti contro una squadra del livello dell’Inter. Un primo tempo più modesto avrebbe tenuto probabilmente più in partita il Milan anche se solitamente è l’Inter che parte più forte rispetto ai rossoneri che sono andati sempre in crescendo nelle partite. Nel primo tempo straordinario sono arrivati indizi sulla qualità dei giocatori mentre nel secondo tempo è arrivata l’esigenza di trovare personalità. Il Milan deve migliorare nelle qualità fisiche e caratteriali.”

