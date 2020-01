MILANO – Sulle frequenze di “Radio Sportiva” è intervenuto il nodo giornalista Enzo Bucchioni per parlare del rossonero Suso. Ecco le sue parole: “Fatica a saltare l’uomo rispetto a qualche tempo fa, ha dei limiti evidenti. Andava venduto l’estate scorsa, non è stato fatto perché c’era la speranza di trasformarlo in trequartista. Per rivitalizzarsi deve cambiare aria“.