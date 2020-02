MILANO -Ai microfoni di Radio Sportiva Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha parlato di Andrea Conti. Queste le sue parole: “Conti? Chiaro che si troverebbe meglio se giocasse come quinto di centrocampo, all’Atalanta ha fatto benissimo in quel ruolo. Può essere una soluzione ma non mi pare che la difesa a tre sia uno dei sistemi preferiti da Pioli”