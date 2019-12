MILANO – Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando come lo svedese possa ancora incutere timore: “Ibrahimovic non gioca da fine a ottobre, non so se sarà al top e sarà l’#Ibra che abbiamo lasciato, ma di sicuro chi giocherà contro di lui avrà paura”.