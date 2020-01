MILANO – Venerdì sera il Milan affronterà la trasferta del Rigamonti contro il Brescia. Pioli dovrà stare molto attento alla foga di Ismael Bennacer che ha rimediato la nona ammonizione stagionale entrando in diffida. Al prossimo giallo l’algerino salterà il match successivo. In casa Brescia invece non ci sarà Balotelli. L’attaccante ex Manchester City è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione subita contro il Cagliari.