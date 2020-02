Braune, BILD: “Colpito dalle qualità di Piatek, diventerà fondamentale…”

MILANO – Marcel Braune, giornalista della BILD, ha parlato a Tuttomercatoweb.com di Piatek all’Hertha Berlino: “Sono rimasto colpito dalle sue qualità. È una novità vedere giocatori di questo livello trasferirsi all’Hertha. Ha dimostrato già di essere un finalizzatore completo che non ha bisogno di molte occasioni per segnare. Ieri ha palesato un po’ di stanchezza nel finale e magari ha bisogno di qualche allenamento in più con la squadra. Sono dell’idea che sarà un giocatore chiave per il presente e per un futuro migliore.