Branchini: “Allegri? Vorrebbe un esperienza all’estero…”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio Giovanni Branchini, procuratore sportivo di Max Allegri, ha parlato di tanti temi tra cui il futuro dell’allenatore livornese: “Credo che ci sia un desiderio di fare un’esperienza all’estero, Max non l’ha mai nascosto. Detto questo aveva anche l’esigenza di riposare un po’ dopo due decenni in panchina. C’era bisogno di vivere una stagione in modo ‘normale’. Un allenatore ha comunque situazioni di prestigio, ma alla lunga un po’ di riposo serve”.