MILANO – Massimo Brambati ha detto la sua a proposito della polemica fra Maldini e Ragnick: “Ho letto le parole di Maldini e dico: non mi ricordo a memoria di aver sentito un allenatore che stava per essere preso fare una dichiarazione del genere. Questa dichiarazione di Maldini è frutto di un errore, di gavetta non fatta. Non doveva rispondere a Rangnick ma doveva andare a parlare con Gazidis e nel caso rimettere il mandato”.

