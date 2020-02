Braida: “Piatek? Buon giocatore, ma no uno di livello”

MILANO – Ai microfoni di “Radio Anch’io Sport“, è intervenuto l’ex dirigente del Milan Ariedo Braida il quale ha commentato la cessione di Piatek durante il mercato di gennaio. Ecco le sue parole: “Non voglio fare il professore… In questo momento il calcio difetta di attaccanti. Piatek quest’anno non ha trovato la stessa dimensione della passata stagione, è un buon giocatore ma non è un giocatore di grande livello. È difficile fare determinate valutazioni“.

