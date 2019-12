Braida: “Il Milan resterà sempre grande”

Il calcio è passione e la passione muove il mondo

MILANO – Ariedo Braida ex dirigente del Milan è stato intervistato da Milan Tv dove ha espresso la propria opinione riguardo il periodo che stanno attraversando i rossoneri. Braida spiega qual è secondo lui il segreto del club per riuscire a rimanere sempre grandi.

Queste sono state le sue parole: “È una magia, un’alchimia a volte che allenatore, società, dirigenti, giocatori creano un connubio perfetto, quest’alchimia perfetta che ha permesso di creare una grande squadra che resterà per sempre. Il calcio è passione, la passione muove il mondo. Io spero e mi auguro che il Milan torni grande. Il Milan sarà sempre grande: avrà qualche momento di flessione, ma è la storia, e la storia non può cambiare. La storia e il passato aiuteranno tutti a fare cose migliori per il futuro”.