Borini, cessione vicina: è derby ligure

MILANO – Si infiamma la corsa delle italiane a Fabio Borini. Secondo quanto riporta infatti il quotidiano Il Secolo XIX, sarebbe proprio quello di Fabio Borini, jolly rossonero in uscita dal Milan, il nome che avrebbe chiesto Claudio Ranieri alla dirigenza, per rinforzare il reparto offensivo della Sampdoria, in grande crisi di risultati. Nei giorni scorsi l’attaccante italiano era stato dato molto vicino al Genoa. Si profila dunque un derby ligure per accaparrarsi l’ex Sunderland.