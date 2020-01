Borghi: “Senza Suso Calabria fa la sua miglior partita, e Conti fa assist”

MILANO – Il telecronista di DAZN Alessandro Borghi, in diretta dal suo canale YouTube, ha parlato del Milan analizzando come l’assenza di Suso abbia migliorato le prestazioni dei terzini destri della squadra di Pioli. Ecco le sue parole: “Quant’è cambiata la vita del terzino destro da quando ha Castillejo e non Suso? Non voglio essere crudele, riporto solo dei fatti. A Cagliari, prima titolarità, Calabria fa la sua miglior partita stagionale. Contro l’Udinese, Conti si sgancia fa l’assist dell’1-1 e gioca una delle sue migliori, queste sono cose che vanno considerate”.