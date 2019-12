MILANO – Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato l’indiscrezione sulla possibile cessione di Lucas Paquetà, richiesto da Leonardo al PSG: “La voce che sta emergendo riguarda una cessione, quella di Paquetà, non so come commentare, è uno dei pochi giocatori che ha un livello tecnico superiore in questa rosa, andandolo a vendere aprirebbe un’altra falla, porterebbe un altro problema da risolvere”.