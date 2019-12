Bonaventura: “La Nazionale è un sogno”

Bonaventura vorrebbe partecipare all’Europeo

MILANO – Jack Bonaventura nell’intervista che ha rilasciato a DAZN ha anche parlato della Nazionale Italiana che per lui sarebbe un sogno. Il giocatore dice che però prima vuole concentrarsi sulla propria squadra e se poi la chiamata per Euro 2020 dovesse arrivare, lui non ha preso impegni per l’estate.

Queste sono state le sue parole: “Sono libero a giugno. Non ho preso impegni e cercherò di fare il mio meglio con la maglia del Milan. La nazionale è un sogno e spero che possa fare un grande europeo. Vorrei parteciparci, però devo pensare a lavorare con la mia squadra e poi vedremo cosa succederà”.