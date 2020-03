Bonaventura: il dilemma sul rinnovo e le ricerche di Raiola

MILANO – Giacomo Bonaventura è in attesa di conoscere se dovrà o meno prolungare il contratto. L’addio ormai certo di Zvonimir Boban potrebbe portare ad una più probabile separazione con Gazidis che vorrebbe procedere ad un ringiovanimento della rosa tagliando i giocatori over 30 che hanno un ingaggio importante. Fuori un anno per infortunio, Jack è tornato in campo (incidendo con due gol pesanti contro Napoli e Bologna). Visti i dubbi del Milan però, Raiola comunque si sta guardando attorno per trovare altre soluzioni in Italia.