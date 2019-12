Biasin: “Ibra? Dal mondo rossonero arrivano frenate e ottimismo”

Ibrahimovic sta temporeggiando

MILANO – Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del 120esimo compleanno che il Milan ha festeggiato qualche giorno fa a San Siro. Ha colto anche l’occasione per esprimere il proprio parere per quanto riguarda l’arrivo di Ibrahimovic in rossonero.

Queste sono state le sue parole: “Ibra? Sette giorni fa scrivevamo di possibile alternativa alle “duellanti” Milan e Napoli. Ne siamo sempre convinti, anche se dal mondo rossonero arrivano frenate e ottimismo. Trattasi di strategia per spingere lo svedese a prendere la sua decisione, al momento Zlatan temporeggia perché giocoforza diminuisce il tempo per ragionare sulle alternative”.