Berlusconi: “Milano soffre ma non è in ginocchio, orgoglioso della mia città”

MILANO – Silvio Berlusconi, intervistato dai microfoni de ‘La Stampa’, si è espresso sull’emergenza Coronavirus che sta affliggendo l’Italia: “Un Paese come il nostro dovrebbe avere al Governo persone più esperte e preparate, con un passato adeguato. Ma sono gli italiani ad aver portato a Palazzo Chigi chi c’è adesso. Spero che in futuro ci ripensino. Milano? Soffre ma non è in ginocchio. Sono orgoglioso della mia città, della mia regione, del mio Paese, per come stiamo affrontando questo disastro”.

