MILANO – Sulla prestazione di Fabio Maresca, designato ieri per il derby, è intervenuto l’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi. Ecco cosa ha detto: “Migliore in campo in Inter-Milan? Do l’Oscar a Maresca, ha arbitrato molto bene nonostante sia giovane e non abbia tantissima esperienza. Fuorigioco? C’è un sistema che certifica al 100%, bisogna fidarci”

CLICCA QUI>Intanto, scopri il peggiore in campo di Inter-Milan: siete d’accordo?