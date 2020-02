MILANO – Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera Beppe Bergomi, ex capitano neroazzurro, ha parlato dell’avversario più tosto incontrato: “Il più difficile Marco van Basten, era forte e molto cattivo. Maldini però incarnava il derby come pochi, come chi cresce nel settore giovanile. Una volta l’arbitro fischia punizione per noi. Metto la mano sul pallone per battere veloce e lui mi entra sulla mano: poi ci siamo guardati e messi a ridere”