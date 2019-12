Bennacer: “Fiducia a chi sostituirà Hernandez a Bergamo”

Fiducia in Rodriguez che sostituirà Hernandez

MILANO – Ismael Bennacer nel corso dell’intervista rilasciata a MilanTv ha anche parlato della prossima gara contro l’Atalanta di Gasperini. La partita non sarà affatto semplice pecche i rossoneri si troveranno a sfidare una squadra che combatterà per la vittoria e quindi per i tre punti.

Anche il Milan però è deciso a fare bene e vuole chiudere l’anno in bellezza. Grande assente di domani sarà Theo Hernandez che squalificato salterà il match con la Dea. Bennacer comunque dà fiducia a Rodriguez il suo compagno che andrà a sostituire lo spagnolo: “A Bergamo non ci sarà, ma un giocatore prenderà il suo posto e abbiamo fiducia in lui. Ci darà una mano”.