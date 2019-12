Bennacer, crescita con qualche difficoltà: ma ecco il dato da limare subito

MILANO – Bennacer si è preso il Milan. Dall’arrivo di Pioli, invece, l’algerino si è imposto sempre titolare e dalla sfida contro la Spal, non è stato in campo solo nella gara contro il Napoli (squalificato) e nei 20′ finali di Bologna. Un dato curioso però, pone in essere una leggera apprensione negli ambienti rossoneri. Cristian Romero, difensore del Genoa, è stato ammonito contro l’Inter e ha collezionato la sua ottava ammonizione in stagione. L’argentino ha quindi ottenuto il titolo, di certo non ambito, di calciatore con più gialli del campionato. Fino alla scorsa giornata davanti trovavamo proprio il nostro Ismael Bennacer, fermo a sette cartellini. Un dato insomma da limare e da far scendere, quanto prima.