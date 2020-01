Begovic racconta il gol da 92 metri a MilanTv

MILANO – Ai microfoni di MilanTv ha parlato il neo acquisto del Milan: Asmir Begovic. Il portiere, arrivato in prestito dal Bournemouth, dopo che il classe ’87 ha vestito le maglie, tra le altre di Chelsea e Stoke City. E proprio con i Potters il bosniaco segnò una rete da 92 metri che resta memorabile. Ecco il suo racconto: “Fu incredibile, al momento rimasi un po’ sorpreso, non mi aspettavo di segnare un gol del genere. E’ stata un’esperienza incredibile, adesso quando lo ricordo ripenso a quanto sia stato un momento fantastico e raro nel calcio e nella mia carriera. E’ stato un momento magico, lo ricorderò per tutta la vita“.