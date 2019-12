Battistini: “Zlatan necessità assoluta, darà una scossa allo spogliatoio…”

MILANO – Intervenuto ai microfono di Radio Sportiva Graziano Battistini, noto procuratore sportivo, ha parlato del ritorno concretizzatosi nelle ultime ore di Ibrahimovic al Milan. Queste sono state a tal proposito le sue dichiarazioni: “Ibra al Milan è un protagonista. Penso che viste le condizioni in cui versano i rossoneri rappresenti oggi come oggi un’assoluta necessità per dare una sterzata a una stagione difficile. Probabilmente sarà in grado di dare una scossa allo spogliatoio e potrà dare il meglio quando sarà a posto fisicamente”.