Baseggio su Saelemaekers: “Dimostrerà il suo valore negli anni a venire…”

MILANO – Walter Baseggio, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Alexis Saelemaekers, valutando il prezzo per il quale il Milan potrebbe acquistarlo: “Nel calcio si vedono giocatori che fanno mezza stagione buona e vedono il valore salire a 25 milioni, magari senza valerli. Penso che la spesa fatta del Milan per Saelemaekers a queste condizioni sia buona. È un prospetto e quello che varrà lo dimostrerà negli anni a venire. È un giocatore da Milan?

Prende il posto di Suso ma i due giocatori non possono essere paragonati perché lo spagnolo ha esperienza e ha fatto vedere di essere un ottimo giocatore. Penso che fra uno o due anni ne potremo riparlare, perché ora è una scommessa”.