Baseggio: “Saelemaekers può trovare in Ibra un vero modello da seguire”

MILANO – Sul ruolo che avrà il neo acquisto del Milan Saelemaekers è intervenuto, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb“, Walter Baseggio ex calciatore belga nato da genitori italiani. Ecco le sue parole: “Per le qualità che ha dovrebbe giocare più avanzato. Fare l’esterno alto. All’Anderlecht ha fatto anche il ’10’ ma non è quella la sua posizione. Il terzino lo ha fatto a inizio carriera ma quello è un ruolo nel quale devi saper anche coprire e sotto questo aspetto ha tanto da imparare. È rapido a salire, ma per difendere deve lavorarci su. La sua fortuna è che il campionato italiano è la miglior scuola. Il 4-4-2? In questo modulo può esaltarsi. E con Ibrahimovic può trovare un vero modello da seguire“.