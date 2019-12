Baresi: “Milan e Barcellona tra i più grandi del mondo”

Franco Baresi parla di Milan e Barcellona

MILANO – Franco Baresi è il giocatore del Milan per eccellenza, ex difensore e campione del mondo, ha indossato la maglia rossonera per diversi anni. Ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset dove ha detto che il Milan e il Barcellona sono due club molto rinomati nel mondo.

Queste sono state le parole di Baresi: “Si tratta di due club straordinari, tra i più grandi e gloriosi al mondo. Hanno vinto tanto grazie alla loro filosofia, per la cultura e per i tanti campioni che hanno schierato in campo”.