Balotelli vittima di un sexy ricatto

MILANO – Secondo quanto riportato da “Il Giornale di Vicenza“, l’ex giocatore del Milan Mario Balotelli, ora in forza al Brescia, sarebbe vittima di un ricatto sessuale. Secondo quanto riportato dalla testata, una 18enne avrebbe provato a chiesto a Super Mario 100.000 € per non presentare una denuncia per violenza sessuale. La ragazza avrebbe sia avuto una relazione quando l’ex rossonero vestiva la maglia del Nizza ma soprattutto avrebbe mentito sulla sua età, visto che al tempo dei fatti era minorenne. Balotelli non è caduto nel ricatto presentando una denuncia ai Carabinieri e la Procura di Vicenza ha già chiuso le indagini.

