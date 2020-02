Balotelli: “Ibra? Non mi aspettavo il ritorno, su Mancini e l’Inter…”

MILANO – Queste le parole di Mario Balotelli su Ibra e il Milan: “Il ritorno di Ibra non me l’aspettavo, non l’ho sentito. Ci siamo visti prima della partita con il Milan quando sono andato in albergo a salutare la squadra. Il Milan è il Milan. Ma al tempo stesso non ho alcun problema con l’Inter, non io almeno. L’Inter mi ha dato tanto, tutto è partito da lì, il settore giovanile, Mancini, la gente. Mancini è la principale figura della mia carriera, le due occasioni in cui abbiamo discusso aveva sempre ragione lui”.