Baiocchini: “Milan? Troppe volte recuperato…”

MILANO – Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha parlato della situazione in casa Milan: “Il Milan nelle ultime partite è sempre stato recuperato, quindi ha mostrato alcuni sintomi di fragilità. Troppe partite in cui i rossoneri sono stati rimontati e questo ha fatto sì che il Milan non abbia potuto conseguire i suoi obiettivi e i traguardi che si era prefissato a inizio stagione. Ora è in zona Europa League ma se avesse avuto più continuità magari sarebbe potuto arrivare alla Champions mentre questi continui stop non lo hanno permesso.”