Baiocchini: “L’ipotesi del ritiro di Ibrahimovic resta plausibile”

Il Milan pensa anche ad altri nomi oltre a quello di Ibrahimovic

MILANO – Manuele Baiocchini è intervenuto a Sky Sport 24 e ha espresso la propria opinione riguardo a Ibrahimovic e a che cosa farà nel suo futuro. Il giocatore non ha mai dato una risposta definitiva, né al Milan né al Napoli e l’ipotesi che si possa ritirare dal mondo del calcio giocato resta ancora in piedi.

Queste sono state le parole di Baiocchini: “Quella del ritiro è un’ipotesi ancora in piedi. Informandoci da chi ha contattato Ibra abbiamo capito che nella sua testa c’è anche l’opzione di smettere dopo una carriera straordinaria. Andare avanti se si trova per lui e per le sue motivazioni una sistemazioni ideale altrimenti quello che doveva dare Ibra al calcio lo ha dato e può anche smettere a 38 anni. Nelle ultime partite è sembrato che il Milan ha comunque bisogno di un altro attaccante, troppi pochi gol da parte dei centravanti. Un paio per Leao, solo quattro per Piatek, sono davvero pochi. Il Milan quindi qualcosa in attacco farà, bisogna capire chi. Si era parlato anche di Giroud, però il nome di Ibra sarebbe stato completamente differente, anche a livello di entusiasmo e di stimoli per tutto l’ambiente. Giroud resta, anche nella testa dei dirigenti del Milan, un grande attaccante, ma chiaramente non porta l’effetto Ibra. Il Milan quindi sta ragionando anche su altri nomi”.