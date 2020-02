Baiocchini: “Leao fatica? Colpa anche di Rebic…”

MILANO – IManuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione di Leao, che recentemente è scivolato indietro nelle gerarchie rossonere: “Leao, Biglia, Musacchio e Calabria hanno giocato molto di meno in questa stagione rispetto a quanto fatto da alcuni di questi la scorsa stagione o nel caso del portoghese nella prima parte dell’annata. Leao è diventato quello che era Rebic nella prima parte della stagione ovvero l’alternativa dell’alternativa, non sta più collezionando minutaggio e sta giocando pochissimo. Il suo momento arriverà però non è semplice visto l’esplosione di Rebic e l’ottimo rendimento di Ibrahimovic”