MILANO – Manuele Baiocchini durante il suo collegamento con Sky Sport da Milanello ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole sul classe ’99: “Il futuro di Donnarumma è ad un bivio: o rinnova il contratto con i rossoneri in scadenza nel 2021 o il Milan sarà costretto ad ascoltare offerte di mercato per non perderlo a costo zero“.

