Atalanta, missione Caldara: la trattativa può andare in porto

MILANO – Stando alle ultime novità che il mercato mostrano porta con sè l’Atalanta del presidente Percassi sta provando con ogni mezzo a regalare a Gian Piero Gasperini un giocatore che conosca già i suoi metodi e schemi, che possa integrarsi al meglio anche in vista della Champions League e ha riavviato i contatti con il Milan per capire la fattibilità di una trattativa che, però, parte già in salita. Il difensore ha infatti un ingaggio monstre per le casse atalantine: 3 milioni di euro e il Milan, dopo averlo a lungo aspettato, sarebbe poi felice di vederlo finalmente all’opera. Staremo a vedere dunque, ma intanto un primo contatto tra le parti sembra davvero esserci stato.