AS – Se salta Cavani, c’è anche l’ipotesi Piatek per l’Atletico

MILANO – L’Atletico Madrid, durante questa finestra di mercato, vuole regalare al Cholo Simeone un nuovo centravanti. L’obiettivo dichiarato è l’ex Napoli, ora al PSG, Edison Cavani. Secondo però quanto riferito dal quotidiano spagnolo “As” i Colchoneros starebbero pensando a una serie di alternative qualora la trattativa con i francesi non dovesse decollare, visto soprattutto la mancanza di un’alternativa al Matador. Tra le alternative spuntano i nomi di Paco Alcacer del Borussia Dortmund, dell’ex rossonero Cutrone, ora al Wolves, dell’azzurro Dries Mertens e del milanista Kris Piatek. Il polacco, con l’arrivo di Ibrahimovic, potrebbe non giocare con costanza e per questo motivo il Milan potrebbe cederlo.